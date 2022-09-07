Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 сентября 2022 года: заболели 899 человек

Последние новости на 7 сентября 2022 года: заболели 899 человек. Фото: «КП».

В Тюмени за последние сутки выявили 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии – 215 330. Выздоровели за сутки 1 156, за все время – 200 675, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Среди заболевших 157 детей, один пациент находится на ИВЛ, под медицинским наблюдением остаются 9 140 человек. Госпитализировано 40 заболевших.

– В регионе развернуто 160 коек, 19,4 процента из них свободны, – рассказали в информационном центре. – За сутки проведено 6 905 лабораторных исследований.

Как отметили в правительстве, полный курс вакцинации в Тюменской области провели 1 141 330 раз.

В целом по России за прошедшие сутки обнаружили 47 958 заболевших коронавирусом, госпитализировано 4 086 человек, скончались 94.

Мы рассказывали, где тюменцы могут поставить прививку от коронавируса. Вакцинация проходит в поликлиниках и мобильных пунктах.