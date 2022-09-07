Известная компания хочет построить в Тюмени сеть заправок для электромобилей. Фото: «КП».

Представители фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» на Восточном экономическом форуме встретились с компанией «РусГидро» – именно ей принадлежит значительная часть электрических зарядных станций в России.

– С компанией «РусГидро» мы обсудили проект по развитию электрозарядной инфраструктуры для автомобилей, который крупнейший российский энергетический холдинг реализует в Тюменской области при поддержке инвестиционного агентства, – сообщили в фонде.

Кроме встречи с «РусГидро» представители тюменского инвестиционного агентства посетили другие площадки форума. Так, они пообщались с сотрудниками компании «Новые технологии» и обсудили бизнес-миссию в Доброград – город во Владимирской области, создаваемый на частные инвестиции.

Отметим, на начало прошлого года в Тюменской области было зарегистрировано почти 200 электромобилей. При этом в 2016 году таких машин в регионе было всего 3.