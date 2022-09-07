Тюменский алиментщик за год выплатил дочери всего 4 тысячи рублей. Фото: УФССП по Тюменской области.

В Тюмени судебным приставам после долгих поисков удалось найти должника по алиментам. Мужчина 1978 года рождения долгое время уклонялся от выплат дочери и переезжал с адреса на адрес.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, за 2021 год мужчина выплатил дочери 4 тысячи рублей. Размер его долга при этом – 250 тысяч.

– Должник несколько раз менял место жительства, только за последние полгода приставу пришлось проверить шесть адресов, – рассказали сотрудники учреждения. – Данный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Как отметили приставы, если тюменец не будет выплачивать алименты дочери и после административного наказания, его ждет уже уголовная ответственность.

«Комсомольская правда» рассказывала про многодетную тюменку, которая из-за долга по ипотеке лишилась единственного жилья. Банк отказался предоставить кредитные каникулы и продал ее квартиру с публичных торгов.