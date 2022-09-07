В Тюменском поселке за рулем автомобиля поймали пьяного подростка без прав. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Сегодня ночью в поселке Московский Тюменского района сотрудники ГИБДД поймали несовершеннолетнего нарушителя. Он на машине ехал к своей девушке.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 17-летний парень, не имея прав, управлял автомобилем «Фольксваген Поло». При этом подросток был еще и пьян.

– В присутствии мамы юноши автоинспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,31 мг/л, – рассказали в Госавтоинспекции.

Всего в этом году сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 37 пьяных подростков.

Недавно подобная ситуация произошла в столице региона. Рано утром 5 сентября на улице Республики автоинспекторы задержали пьяную 16-летнюю школьницу за рулем отечественной легковушки. Девушка везла друзей в сторону набережной. От школьницы шел резкий запах алкоголя, а речь была несвязной. Девушка дождалась мать и при ней отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Сама школьница пояснила, что они с ребятами «просто катались».