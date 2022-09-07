В Тюмени объединят две поликлиники в Восточном округе. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени начали объединять две поликлиники. Речь идет о городских поликлиниках № 12 и № 14. Реорганизация должна оптимизировать административные затраты и улучшить качество оказываемой помощи. Персонал обещают не сокращать.

– Пациенты должны понимать: для них не изменится фактическое оказание помощи, потому что не уменьшается количество врачебного персонала. В этом даже не стоит сомневаться. Однако объединение материальной базы позволит улучшить комфорт оказания медицинской помощи: инструментальной и технической, – пояснила глава поликлиники № 12 Татьяна Клещевникова. Она возглавит новое амбулаторное звено.

Сотрудников, уволенных с прежних должностей, задействуют в модернизации обоих учреждений. Как отметили в департаменте, в процессе объединения поликлиник медицинскую помощь населению будут оказывать в прежнем режиме.

Новая поликлиника станет крупнейшей в городе.