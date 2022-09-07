Активным школьникам Тюменской области подарили путешествия по России. Фото: «КП».

Для активных школьников из Тюменской области этим летом организовали путешествия по России. Сделать это удалось благодаря финансовой поддержке депутата Госдумы и члена фракции «Единая Россия» Николая Брыкина, а также с помощью фонда поддержки ветеранов органов безопасности «Защита Отечества».

Воспитанники военизированных классов «Ратибор-2» и юнармия «Пламя» Викуловской школы № 1 на неделю съездили в Санкт-Петербург. Для 27 ребят организовали культурно-просветительскую программу: экскурсии по достопримечательностям, мемориальным и знаковым для страны местам. Дети посетили Петропавловскую крепость, военно-морской музей.

– Победители районных конкурсов «Класс года» могут бесплатно посетить любой российский город. Школьники могут выбрать Москву, Санкт-Петербург, Калининград или другой город. Ребята получают возможность изучить историю страны, достопримечательности не только по учебникам, а окунувшись в атмосферу. Родители не несут никаких расходов. Региональные власти, губернатор Тюменской области оказывают содействие в решении вопросов по сопровождению групп учеников, а я нахожу возможность для финансирования дороги, проживания, экскурсий. Главное для меня – поощрить активных ребят, расширить их кругозор, подарить новые положительные эмоции, – рассказал Николай Брыкин.

В конкурсе «Класс года», отметим, победителем стал 91 школьник.