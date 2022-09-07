В Тюмени почти на 9 часов задерживают вылет рейса в Сочи. Фото: «КП».

В тюменском аэропорту Рощино рейс на южный курорт задерживают на девять часов. Вместо утреннего вылета пассажиров ждет вечерний.

По данным онлайн-табло Рощино, рейс SU 2977 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 08.35. Однако теперь расчетное время отправления аэробуса – 17.10. Информации о начале регистрации на табло нет.

Отметим, сегодня утром из Тюмени в Сочи без задержек вылетели два самолета авиакомпании Nordwind Airlines и «ИКАР». Кроме того, около 07.00 в Рощино приземлился другой сочинский рейс «Аэрофлота».

– Рейс задержан по техническим причинам, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в аэропорту Рощино.

Это не первая девятичасовая задержка для тюменских отпускников. В конце августа самолет вылетел в Тюмень из Сочи, но вернулся обратно из-за технической неисправности. В итоге пассажирам авиакомпании Nordwind Airlines пришлось прождать в сочинском аэропорту почти девять часов. По словам тюменцев, во время полета в салоне самолета что-то задымилось.