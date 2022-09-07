На главу тюменской агропромышленной фирмы завели уголовное дело

В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении директора агропромышленной компании Андрея Брандта. Его обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве.

Согласно информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Брандт, будучи руководителем организации, знал о финансовых проблемах предприятия и просроченной задолженности по кредитам. Поэтому он вступил в сговор с конкурсным управляющим и провел сделки по отчуждению имущества компании по низкой стоимости в свою пользу и в пользу знакомых.

– В результате этих действий 23 кредиторам фирмы причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе. – По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест в размере этой суммы.

Напомним, в Тюмени долгое время продолжалась процедура банкротства крупного предприятия – Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Бывшего гендиректора компании Геннадия Лисовиченко обвиняют в мошенничестве. В этом году сбежавшего из России Лисовиченко задержали в Италии.