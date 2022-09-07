Учительница из Тюмени может получить авторское шоу на федеральном канале. Фото: инфоцентр правительства ТО.

Учительница из Тюмени стала полуфиналистом телевизионного шоу «Классного тема», которое запустил канал «Россия 1». Виктория Локтева стала одной из 35 педагогов, прошедших отбор. Всего заявки подали 6 тысяч преподавателей.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, Виктория Локтева работает в тюменской школе № 58. Для участия в конкурсе она прошла тест по своему предмету и опубликовала видеовизитку, в которой продемонстрировала авторскую методику преподавания.

– Я считаю, что предмет нужно преподавать «на пальцах», простым языком, ярко и динамично. Желательно все рисовать. На моих уроках русского языка у ребят, помимо тетрадей, есть альбомы и фломастеры, – рассказала Виктория Локтева.

В финал «Классной темы» пройдут семь учителей. Каждый проведет урок на канале «Россия 1», а победитель получит шанс на авторскую передачу.

В прошлом году, напомним, учительница из Тюмени Екатерина Костылева представила регион на всероссийском конкурсе «Учитель года». Преподавательница физики стала лучшей среди педагогов.