Сотрудница тюменского МФЦ прописала в своей квартире 11 иностранцев. Фото: «КП».

В Тюмени местная жительница несколько месяцев зарабатывала, прописывая в квартире иностранных граждан. С апреля по июнь она зарегистрировала в своем жилище 11 человек, с каждого брала по 2 тысячи рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщина работала в многофункциональном центре и принимала уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания. Так и нашла клиентов. Незаконные действия привлекли внимание отдела миграции УМВД по Тюмени.

– Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы многофункционального центра. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», – пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за 3 года. Также ее могут отправить на принудительные работы или в тюрьму на тот же срок.

Отметим, 11 незаконно зарегистрированных иностранцев в одной квартире для Тюмени не предел. Горожанка 49 лет прописала в своем доме и в жилище матери 696 человек. По этим адресам те, конечно, не проживали.