Жительница Успенки поссорилась с невесткой и убила ее ножом. Фото: СУ СК РФ по Тюменской области.

Следователи Тюменской области завершили расследование убийства, которое произошло этим летом в селе Успенка. Местная жительница 1955 года рождения расправилась с женщиной 1967 года рождения. Погибшая была сожительницей ее сына.

По версии следствия, днем 22 июля две женщины выпивали в частном доме. Во время посиделок они поссорились на бытовой почве.

– В результате ссоры злоумышленница схватила нож и нанесла им один удар в спину потерпевшей. От полученного ранения последняя скончалась на месте, – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Следователи собрали доказательную базу, сейчас уголовное дело направили в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Недавно, напомним, в тюменском микрорайоне Комарово обнаружили обезглавленный труп мужчины. Предположительно, тело принадлежит тюменцу, с которым расправились родственники. Убийство они планировали давно.

До этого следователи закончили расследование другого убийства – тоболячка зарубила мужа топором и спрятала его тело в подвале.