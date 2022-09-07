На территории Спасской церкви нашли кости священника. Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области.

В Тюмени во время реставрации Спасской церкви обнаружили очередные останки. Это произошло в 2020–2021 годы, с тех пор правоохранители выясняли, кому они принадлежат. Ответ дал комитет культурного наследия Тюменской области.

Как оказалось, кости принадлежат священнослужителям и другим личностям. Все останки перезахоронят.

— Перезахоронение предусмотрено в рамках действующего контракта. Подрядчик уже завершил подготовительные работы, закупил и доставил в Тюмень гробы. Место обнаружения останков священнослужителей на территории объекта оборудовано и готово к перезахоронению, иные останки захоронят в уже существующей у церкви братской могиле, — рассказали специалисты комитета культурного наследия.

Напомним, самой громкой находкой во время реставрации Спасской церкви стали останки, обнаруженные в 2020 году. На гроб рабочие наткнулись при раскопке подвала северного придела. Спустя долгое время выяснилось – кости принадлежат купцу Андрею Текутьеву. Спустя два года для перезахоронения останков подготовили склепы.