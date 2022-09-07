Сотрудники ДПС задержали водителя, перевозившего в своей «Ладе» наркотики. Фото: «КП».

В Тюменском районе на 46-м км объездной дороги сотрудники ДПС задержали безработного водителя, перевозившего наркотики в салоне автомобиля. Молодой человек, которого остановили для проверки документов, сильно нервничал, это и вызвало подозрение.

Полицейские решили досмотреть ВАЗ-2114 и в присутствии понятых нашли в салоне сверток с веществом растительного происхождения. Позже экспертиза показала – в пакетике находились около 580 грамм марихуаны.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Водитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Некоторые тюменцы подходят к хранению наркотиков креативнее. 27-летняя мать пятерых детей, например, спрятала запрещенные вещества в школьном пенале.