В Тюмени ночью с рельсов сошли три вагона

В Тюмени утром с рельсов сошли три вагона. Фото: транспортная прокуратура.

Сегодня ночью, в 1.28, на станции Утяшево Тюменской области произошла авария – с рельсов сошли три вагона. Об этом сообщает следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следственного управления, поезд был грузовым и перевозил щебень.

– Груз и люди в результате происшествия не пострадали. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку, на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства схода поезда, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно из-за инцидента на железнодорожных путях в Тюменской области задержали несколько поездов, в том числе пассажирских. Причина – неисправность тепловоза, который ехал из Нового Уренгоя в Казань. Из-за поломки поезд остановился на путях.

До этого, в марте, в Тюменской области под колесами поезда погибли двое молодых людей. Юноша переходил железнодорожные пути на 2 136-м км, девушка – на 2 137-м. Машинисты пытались избежать наезда на пешеходов, но экстренное торможение и сигналы не помогли. Следователи обещали выяснить все обстоятельства трагедии.