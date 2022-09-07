Тюменские врачи спасли раковую пациентку благодаря современным технологиям. Фото: архив «КП».

К врачам тюменского «Медицинского города» обратилась молодая женщина. После обследований у нее обнаружили HER2-позитивный рак груди – одну из самых агрессивных форм онкологии. Тогда пациентке выполнили удаление молочной железы с первым этапом реконструкции, но на этом все не закончилось.

Как пояснили в пресс-службе «Медгорода», женщина готовилась ко второму этапу восстановления груди, когда у нее появились одышка и слабость. Оказалось, что опухоль прогрессирует – метастазы распространились в легкие и печень.

– Раньше выявление метастазов при таком раке свидетельствовало бы о неблагоприятном исходе болезни, медицина была практически бессильна. Сегодня благодаря современным препаратам и новым технологиям хирургического лечения рака молочной железы пациентка здорова. Никаких признаков метастатической болезни нет, – рассказал хирург-онколог Олег Царев.

После курса лекарств состояние женщины улучшилось, и хирурги смогли завершить реконструкцию. Сейчас пациентка живет полной жизнью, строит карьеру и воспитывает детей.

– Пациентка чувствует себя хорошо, раз в несколько недель проходит необходимое лечение для поддержания здоровья, прогнозы только положительные, – подытожил Олег Царев.