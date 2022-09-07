Погода в Тюмени 7 сентября 2022 года: сильные дожди и шквальный ветер

Погода в Тюмени 7 сентября 2022 года. Фото: «КП».

Сегодня, 7 сентября, в Тюменской области обещают облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди. Днем ветер усилится до 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15 – 18 м/с. Температура воздуха составит плюс 10 – 15 градусов.

В Тюмени утром температура воздуха плюс 8 градусов, днем – плюс 11, вечером – плюс 9. Весь день, обещают синоптики, будет идти дождь.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах и подземных переходах. Ни в коем случае не прячьтесь за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями, – напомнили в ГУ МЧС России по Тюменской области.