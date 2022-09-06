В проектах «Страны» можно оформить ипотеку с платежом 52 рубля в месяц до сдачи дома

Ипотека – популярный вариант приобретения квартиры. Но вот регулярно вносить платежи, когда дом еще не построен и не заселен, комфортно далеко не каждому. Многие продолжают жить в арендном, пока не получат ключи от нового жилья. А это значит, что им приходится одновременно выплачивать ипотечные взносы и вносить плату за аренду. В такой ситуации многие хотели бы уменьшить свои ежемесячные расходы.

Благодаря совместному предложению федерального застройщика «Страна Девелопмент» и Сбербанка, такая возможность появилась у каждого. Сейчас при покупке квартир в домах «Страны» можно воспользоваться программой «Ипотека траншами». Вот как она работает.

Застройщик работает исключительно через эскроу-счета, что гарантирует покупателям сохранность их денег. Траншами же называются поступления денег, которые оказываются на эскроу-счете.

При стандартном варианте ипотеки банк сразу же переводит всю стоимость квартиры. При ипотеке траншами первый перевод фиксированный – 5 000 рублей. В этом случае ежемесячный платеж будет всего 52 рубля. Второй транш – оставшаяся часть суммы ипотеки. Он поступает на эскроу-счет в начале квартала, когда дом должен быть сдан по договору долевого участия.

Приведем пример. Покупатель оформляет сделку на квартиру в ЖК «Сердце Сибири» в доме «Квартал Газовиков». Срок сдачи дома – IV квартал 2023 года.

Общая стоимость квартиры – 4 090 000 рублей. Первоначальный взнос – 818 000 (20%). Первый транш – 5 000 рублей, второй – 3 272 000 до IV квартала 2023 года.

Расчет ипотеки на 20 лет

Платеж до IV квартала 2022 года – 52 рубля ежемесячно.

Затем платеж – 31 892 рубля 53 копейки.

Ипотека траншами открывает возможность существенно отсрочить и уменьшить платежи, что позволяет будущим новоселам чувствовать себя свободнее.

Ставка по такой ипотеке составляет 9,9%, срок – до 30 лет, а первоначальный взнос – от 20%.

Благодаря новой программе купить квартиру в любом из 4 проектов застройщика «Страна Девелопмент» в Тюмени стало намного проще. ЖК «Домашний», «Сердце Сибири», «Звездный» и «Колумб» предлагают планировки на любой вкус: от студии до четырехкомнатной квартиры или двухуровневого ситихауса с отдельным входом. Узнать подробности и выбрать подходящий вариант можно на сайте strana.com.