Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 сентября 2022 увеличилось на 827 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 сентября 2022 года увеличилось на 827 человек, включая 141 ребенка. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 214 431 человек.

Также за сутки выздоровели 578 человек (за весь период – 199 519). На искусственной вентиляции легких находятся 3 пациента, под медицинским наблюдением – 9 628 человек. Развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 23,7%.

За сутки провели 5 774 лабораторных исследования (всего 4 252 800). Полный курс вакцинации прошли 1 140 617 человек.