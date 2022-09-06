Двое пациентов, пострадавшие в ДТП на «Червяке», находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами

Их состояние оценивается как тяжелое Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двое пациентов, которые накануне, 5 сентября, пострадали в страшном ДТП на Червишевском тракте, находятся в реанимации. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, после осмотра пациентов их отправили в приемное отделение ОКБ № 2, а потом в реанимацию. Состояние обоих оценивается как тяжелое: у них черепно-мозговые травмы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», во вчерашнем ДТП столкнулись сразу три автомобиля – Hyundai Solaris, «Нива» и «Лада Гранта». В ГИБДД Тюменской области рассказали, что водитель «Хенде» выехал на встречку, где врезался в «Ниву», а потом столкнулся с «Ладой». От удара водитель «Нивы» оказался заблокированным в искореженной машине.