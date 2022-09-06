Ямальские парламентарии изменили графики работы в детсадах региона по просьбам родителей

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания ЯНАО

После многочисленных просьб родителей сразу в двух городах Ямала изменилось расписание работы муниципальных детских садов. Так, в Ноябрьске открылась группа выходного дня, а в Лабытнанги – группа круглосуточного пребывания детей.

История вопроса началась еще в июне, когда на личный прием к спикеру Заксобрания ЯНАО Сергею Ямкину пришла мама дошкольника. Женщина сетовала, что из-за сменного графика работы не может вовремя забирать ребенка из детского сада, а в выходные вынуждена пользоваться услугами няни или обращаться за помощью к знакомым.

Далее проведенный мониторинг показал, что этот вопрос актуален для родителей многих дошколят.

И вот сегодня, 6 сентября, в лабытнангском детском саду «Едэйко» торжественно открылась группа круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет.

Теперь родители могут оставить малышей под присмотром воспитателей с 7.00 понедельника до 19.00 субботы. Всего группа рассчитана на 16 ребят, сейчас в ней насчитывается 10 юных северян.

Обоснованием для посещения группы станет справка с места работы родителей о ненормируемом рабочем дне. Ежемесячная плата за данную услугу составляет чуть более 3 тысяч рублей.

– В этой группе плавающий график: родители могут забрать ребенка в любое удобное для себя время. Это позволяет учитывать интересы семьи и прежде всего детей, – рассказала заведующая детским садом Оксана Якунина.

А 3 сентября на базе ноябрьского детского сада «Сказка» открылась группа выходного дня. Дополнительная услуга также появилась после обращения молодой мамы к депутату.

Оставить ребенка под присмотром воспитателей можно в выходные дни с 9.00 до 12.00. Время посещения родители определяют самостоятельно.

– Питание в группе выходного дня не предусмотрено, только соблюдение питьевого режима. А вот игры, прогулки, посещение музыкального и физкультурного залов – по системе «все включено», – сообщила депутат Законодательного Собрания Ямала Надежда Гудкова, оценившая работу группы.