В августе 2022 года в Тюмени родились 1 233 малыша и поженились 925 пар

В августе 2022 в Тюмени родились 1233 малыша и поженились 925 пар Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в августе 2022 года родились 1 233 малыша. Это больше, чем годом ранее, на 122 ребенка, сообщили в комитете загс администрации Тюмени. Всего же с начала 2022 года тюменцы стали счастливыми родителями 8 647 детишек, тогда как в 2021-м за этот же период родилось 8 573 младенца.

Кроме того, в августе поженились 925 тюменских пар, а с начала года узами брака связали себя 4 783 пары – на 252 пары больше, чем в прошлом году.