В акватории Гагры в Абхазии утонул 30-летний житель Тюменской области Виктор Корнейчук Фото: Татьяна Коркина

30-летний житель Тюменской области Виктор Корнейчук трагически погиб в акватории Гагры, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В той же акватории погиб и 37-летний житель Москвы. Причины гибели россиян устанавливаются.

Между тем сотрудники МЧС страны спасли жителя Уфы, который сейчас находится в Гагрской районной больнице.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в июне две девочки утонули в заливе реки Тавда в поселке под Тюменью.