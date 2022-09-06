Ко Дню благотворительности нефтяники провели в Губкинском марафон добра

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

К Международному дню благотворительности, который отмечается 5 сентября, волонтёры «РН-Пурнефтегаза» провели благотворительную акцию «Мы вместе!». Нефтяники посетили лежачих больных Губкинского и поздравили их с Днем города: преподнесли подарки и сладости, приготовленные своими руками.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Своим вниманием волонтёры порадовали губкинцев из категории «дети войны» и с ограниченными возможностями здоровья. Побывали в гостях у Ии Григорьевны Корепановой, которой нефтяники на постоянной основе оказывают необходимую помощь. 80-летняя жительница Губкинского с трудом передвигается и давно нуждалась в ортопедической обуви. В специализированной клинике для нее заказали и приобрели индивидуальную обувь для всех сезонов. Также нефтяники приобрели для слабослышащих губкинцев слуховые аппараты.

По словам горожан, которым волею судьбы приходится большую часть своей жизни проводить в одиночестве, нефтяники им устроили настоящий праздник, от общения с волонтёрами они получили много положительных эмоций и душевного тепла, которого им так не хватает.