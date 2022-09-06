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Происшествия6 сентября 2022 6:18

В Тюмени пьяная незнакомка «отжала» у женщины самокат, но где его оставила – не помнит

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени пьяная незнакомка «отжала» у женщины самокат, но где его оставила - не помнит

В Тюмени пьяная незнакомка «отжала» у женщины самокат, но где его оставила - не помнит

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 38-летней ранее судимой женщины, которая обвиняется в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратилась потерпевшая. По словам женщины, в подъезде жилого дома к ней подошла пьяная незнакомка, отобрала у нее самокат и быстренько исчезла.

Личность женщины установили, после чего злоумышленницу задержали. Зачем она угнала самокат – объяснить не смогла, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Где оставила – тоже не помнит.

Зато теперь ей предстоит вспомнить об уголовке: женщине грозит до четырех лет колонии. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражи детских велосипедов. Мужчина ранее уже был судим.