В Тюменском районе нашли ржавую минометную мину со взрывателем, а в Исетском – противотанковую

Фото: Росгвардия Тюмень

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области накануне, 5 сентября 2022 года, уничтожили два снаряда, найденных в Тюменском и Исетском районах. Опасные боеприпасы нашли жители и тут же вызвали экстренные службы.

Оперативники быстро приехали на место и обследовали подозрительные предметы: неподалеку от реки Тура в Тюменском районе – 82-миллиметровую минометную мину, а в поселке Коммунар Исетского района – противотанковую мину ТМ-57. Оба снаряда оказались со взрывателем и следами сильной коррозии.

Приняв необходимые меры безопасности, росгвардейцы вывезли мины на полигон и уничтожили их.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменский дачник нашел мину с действующим взрывателем. Саперы уничтожили снаряд на полигоне.