Жильцов частного дома в Ишимском районе терроризировали шершни, поселившиеся на чердаке

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Жительница села Тоболово Ишимского района на днях обратилась в местное отделение Тюменской областной службы экстренного реагирования. Дело в том, что чердак её дома облюбовали шершни, которые терроризировали весь дом, жалили жильцов и досаждали им своим присутствием. Избавиться самостоятельно от насекомых женщина не смогла, поэтому обратилась за помощью.

Спасатели Ишимского ПСО надели костюмы Л-1, забрались на чердак и аккуратно сняли улей в пакет. Потом его вместе с шершнями оставили в лесополосе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области спасли лося, который упал в котлован: его мучила жажда.