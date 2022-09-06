Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами по случаю профессионального праздника

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Рильевич Исламов вручил ведомственные и корпоративные награды сотрудникам предприятия.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника АО «Транснефть – Сибирь». Звание «Почётный нефтяник» присвоено одному сотруднику. За профессиональное и ответственное отношение к труду почетными грамотами и благодарностью ПАО «Транснефть» награждены 39 человек. Всего разными видами наград отмечены 313 работников.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Тюменское управление магистральных нефтепроводов (УМН). Среди предприятий второй группы лучшим подразделением стал коллектив специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий.

Поздравляя коллег с достигнутыми трудовыми заслугами, Рустэм Рильевич отметил вклад ветеранов в развитие предприятия, которое в этом году отмечает 55 лет с момента образования.

– Особые слова благодарности и признательность выражаю нашим ветеранам, которые стоят у истоков создания нефтепроводной отрасли. Благодаря вам сегодня АО «Транснефть – Сибирь» имеет мощный потенциал для дальнейшего успешного развития. Сегодня мы не только эксплуатируем созданные вами объекты, но и проводим масштабные работы по замене и модернизации производственных мощностей для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти и выполнения доведенных планов в полном объеме, – отметил руководитель АО «Транснефть – Сибирь».