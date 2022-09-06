В Тюмени на день запретят ездить автомобилям на участке улицы Семакова из-за строительства корпуса ТюмГУ
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени с 10 по 11 сентября 2022 года будет прекращено движение транспорта на участке улицы Семакова – от улицы Володарского до улицы Республики. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано со строительством главного учебного-лабораторного корпуса ТюмГУ (ул. Республики, 9).
Объезжать перекрытый участок можно будет по улицам Володарского и Кирова.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода.