В Тюмени на день запретят ездить автомобилям на участке улицы Семакова из-за строительства корпуса ТюмГУ Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 10 по 11 сентября 2022 года будет прекращено движение транспорта на участке улицы Семакова – от улицы Володарского до улицы Республики. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано со строительством главного учебного-лабораторного корпуса ТюмГУ (ул. Республики, 9).

Объезжать перекрытый участок можно будет по улицам Володарского и Кирова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода.