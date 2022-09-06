В Тюмени гражданин Азербайджана женился на россиянке, чтобы получить разрешение на временное проживание Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства. Выяснилось, что в ноябре 2021 года гражданин Азербайджана предложил россиянке вступить в фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранцу, женатому на россиянке, такое разрешение на временное проживание может быть выдано без учета квоты, утвержденной правительством России. Однако, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ, по решению суда брак может быть признан недействительным, если заключен без желания создать семью.

Прокурор Тюменского района обратился в суд с иском, чтобы признать брак недействительным со дня его заключения и аннулировать актовую запись о заключении брака.

Требования прокуратуры удовлетворены, но решение суда пока в законную силу не вступило.