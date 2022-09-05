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Происшествия5 сентября 2022 16:07

Один человек получил травмы из-за пожара, вспыхнувшего на балконе дома на Кремлевской в Тюмени

Его госпитализировали в ОКБ № 1
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Пожар в Тюмени на ул. Кремлевской произошел сегодня, 5 сентября, около 16.50. По словам очевидцев, горел балкон в одной из квартир на шестом этаже многоквартирного дома. Очевидцы ЧП говорят, что инспекторы ДПС спасли из огня хозяина квартиры и предотвратили распространение огня по зданию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, тушили пожар 23 человека личного состава и 6 единиц спецтехники. Пожар локализовали на площади 8 квадратных метров. Пока причина возгорания устанавливается,органы дознания работают на месте ЧП.

Из задымленного здания спасатели вывели четырех человек, один из которых получил травмы. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.