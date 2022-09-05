Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 сентября 2022 года увеличилось на 990 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 сентября 2022 увеличилось на 990 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 сентября 2022 года увеличилось ещё на 990 человек, из которых 155 – дети. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 213 604 человека.

За сутки от ковида вылечился 361 человек (за весь период 198 941 человек). Трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением находятся 8 387 человек.

Для больных ковидом развернуто 165 коек, свободный коечный фонд составляет 10,3%. Также за сутки в лабораториях провели 2655 исследований (всего с начала пандемии исследования прошли 4 247 261 человек). Полный курс вакцинации от ковида прошли 1 139 906 человек.