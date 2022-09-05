В жестком ДТП на Червишевском тракте под Тюменью раненый водитель оказался заблокированным в искореженной машине

В жестком ДТП на Червишевском тракте Тюмени раненый водитель оказался заблокированным в искореженной машине Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Жесткое массовое ДТП произошло сегодня днем, 5 сентября, на Червишевском тракте под Тюменью. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, движение затруднено на 190-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень, в районе поворота на «Медицинский город».

Жесткая авария на Червяке Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В аварии пострадали автомобили «Хенде-Солярис», «Нива» и «Лада-Гранта». По предварительным данным, водитель «Хенде» вылетел на встречку через пластиковые ограждения, где столкнулся с «Нивой», а потом и с «Ладой». Два человека пострадали, причем один из них, водитель «Нивы», оказался заблокированным в искореженной машине. Он мог получить тяжелые повреждения.

Сейчас сотрудники ГИБДД вручную регулируют движение, пропуская легковой транспорт из Тюмени по обочине. Грузовики пока стоят, ведь для них движение по обочине может представлять опасность.