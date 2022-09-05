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Политика5 сентября 2022 13:22

Александр Моор освободил своего зама Елену Еремееву от занимаемой должности

Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Александр Моор освободил своего зама Елену Еремееву от занимаемой должности

Александр Моор освободил своего зама Елену Еремееву от занимаемой должности

Фото: Татьяна Коркина

Заместителя губернатора, начальник Главного правового управления регионального правительства Елену Еремееву освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение сегодня, 5 сентября 2022 года, подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Напомним, Еремееву назначили на должность замгубернатора Тюменской области 13 июня 2018 года. До этого она более 10 лет возглавляла Главное правовое управление правительства региона. В этой должности на нее возложили координацию и контроль за деятельностью управления записи актов гражданского состояния, управления по делам архивов, управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.

Также она курировала работу МФЦ.