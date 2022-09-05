Александр Моор освободил своего зама Елену Еремееву от занимаемой должности Фото: Татьяна Коркина

Заместителя губернатора, начальник Главного правового управления регионального правительства Елену Еремееву освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение сегодня, 5 сентября 2022 года, подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Напомним, Еремееву назначили на должность замгубернатора Тюменской области 13 июня 2018 года. До этого она более 10 лет возглавляла Главное правовое управление правительства региона. В этой должности на нее возложили координацию и контроль за деятельностью управления записи актов гражданского состояния, управления по делам архивов, управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.

Также она курировала работу МФЦ.