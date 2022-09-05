Под Тюменью в летнем деревянном домике нашли обгоревший труп 61-летней пенсионерки Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 61-летней женщины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили в деревне Петровщина Вагайского района на ул. Совхозной. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, труп нашли 4 сентября 2022 года во время тушения пожара в летнем деревянном домике.

Следователи проводят доследственную проверку, во время которой установят причины пожара и условия, которые могли привести к трагедии. Они уже осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Осталось провести судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.