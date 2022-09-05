В Тюмени 16-летняя пьяная школьница с резким перегаром катала по набережной друзей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня около пяти часов утра на ул. Республики, 86 задержали пьяную 16-летнюю школьницу за рулем отечественной легковушки. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, юная водитель без прав везла в автомобиле друзей в сторону набережной. По словам девушки, они с ребятами «просто катались».

От девушки шел резкий запах алкоголя, а речь была несвязной. В присутствии мамы она отказалась от освидетельствования на алкоголь, на нее составили административный материал, который направят в суд. Информацию о нарушении направят в подразделение по делам несовершеннолетних.

А в Туртасе Уватского района остановили мотоблок с 66-летним нетрезвым водителем. Мужчина сообщил, что пил водку, когда копал картошку. Когда выкопал, поехал домой. Показания алкотестера составили 0,75 мг алкоголя. Учитывая, что его уже задерживали за управление транспортом в нетрезвом виде, сейчас мужчину ждет уголовка.

Всего в Тюменской области от участия в дорожном движении отстранили 50 пьяных водителей от 16 до 66 лет.