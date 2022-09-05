В Тюмени скандал в 88-й школе, куда не пустили пятиклассницу в хиджабе, завершился примирением сторон Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени поставлена точка в конфликте, который произошел 2 сентября 2022 года в школе № 88. Напомним, что пятиклассница пришла в школу в хиджабе, но директор Елена Головчак не пустила ее на занятия. Власти пообещали взять дело на контроль, что и произошло: встреча директора школы, отца девочки и директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера состоялась сегодня, 5 сентября.

По словам отца девочки Ибрагима Давудова, ситуация получилась «не очень красивая и не очень правильная». Ни с его стороны, ни со стороны директора.

– Меня как отца понять можно в том плане, что я попытался защитить дочь, не разобравшись до конца в происходящем. Не знал, что нужно было заранее обговорить этот момент. Можно было договориться. Прошу не держать на меня зла, – извинился перед директором Ибрагим.

Встреча состоялась сегодня, 5 сентября. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В свою очередь директор школы Елена Головчак подчеркнула, что для нее важны все дети. А единая форма для всех появилась для того, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать.

– Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация, – управляющий совет школы и совет родителей. А администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав, – отметила Елена Головчак.

Комментируя итоги встречи, Алексей Райдер подчеркнул, что в регионе в мире и дружбе трудятся представители более чем 150 национальностей. И никаких конфликтов на национальной или религиозной почве не должно быть.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что за директора школы вступились в Государственной думе.