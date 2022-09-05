В тюменской школе 72/1 образовалась гигантская «пробка» из первоклассников и их родителей. Фото: скриншот

В Тюмени вовсю обсуждают «человеческую пробку», которая образовалась сегодня утром, 5 сентября в школе № 72/1. По словам мамы первоклассника Елены Киришевой, родители побоялись отпускать детей одних в школу и решили протиснуться в здание вместе с ними. Причем в школе всего один вход, но это не остановило ни мам, ни пап.

Мнения тюменцев по поводу ситуации разделились. Некоторые считают, что родителям совершенно необязательно тащиться в фойе школы, чтобы «передать» первоклашек учителям, но другие этой ситуацией обескуражены. Во-первых, они негодуют из-за того, что работает только один вход. Во-вторых, говорят, что педагоги должны встречать детей на улице. Тогда толпам родителей не пришлось бы заходить в школу.

– У нас в прошлом году специально поделили время: 3 и 4 классы приходили к 8.00, вторые классы – к 8.15 и первоклашки – к 8.25. Всем было хорошо: и вход был один, и все успевали. Никто не потерялся, – отметила Марина Ермакова.

В итоге к первому уроку многие дети опоздали.