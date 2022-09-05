В Ялуторовске на 9 лет посадили убийцу мужчины, который смеялся над его кривыми зубами Фото: Татьяна Коркина

Девять лет колонии строгого режима получил 31-летний Николай П., которого признали виновным в умышленном убийстве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в интересах родной сестры убитого Ялуторовский районный суд взыскал с него 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и около 120 тысяч рублей за причиненный материальный вред.

По данным следствия, 2 марта 2022 года Николай отмечал ночью свой день рождения в обществе односельчанок. Тусовку нарушил незваный гость Денис, с которым у обвиняемого давно не ладились отношения. Мужчины не раз выясняли отношения, в том числе и на кулаках.

Подсудимый рассказал, что Денис при женщинах пытался его унизить, смеялся над его кривыми зубами, а потом стал приставать к одной из дам. Николай сделал ему замечание, ударил по руке, а в ответ получил оплеуху. Тогда он схватил нож и несколько раз пырнул им обидчика. Потом сам же вызвал полицию и скорую помощь по телефону.

Раны оказались смертельными. Судмедэкспертиза установила, что ранения внутренних органов вызвали обильную кровопотерю, которая и стала причиной смерти.