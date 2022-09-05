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Происшествия5 сентября 2022 6:08

В Тюмени погибла 73-летняя омичка, разбившись насмерть в ДТП с участием «Шевроле» и «Форда»

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени погибла 73-летняя омичка, разбившись насмерть в ДТП с участием «Шевроле» и «Форда»

В Тюмени погибла 73-летняя омичка, разбившись насмерть в ДТП с участием «Шевроле» и «Форда»

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 328-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск накануне, 4 сентября 2022 года, произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Форд». Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 50-летняя дама на «Шевроле» решила обогнать попутную фуру, но въехала в ее полуприцеп и столкнулась со встречным автомобилем «Форд».

Водитель "Шевроле" сломала ребра

Водитель "Шевроле" сломала ребра

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

73-летнюю пассажирку «Шевроле» из Омской области доставили в больницу, где она скончалась. Водитель «Шевроле» получила травмы рёбер и другие ранения.

Авария произошла на дороге Тюмень - Омск

Авария произошла на дороге Тюмень - Омск

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются. Всего же на дорогах Тюменской области 4 сентября произошло 12 ДТП. Один человек погиб, 12 ранено.

Фура съехала в колею

Фура съехала в колею

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области