Погода в Тюмени 5 сентября 2022: ночью - заморозки, днем - прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 сентября 2022, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +3…+8 C, местами заморозки, 0…-5 С. Днём местами пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха +11…+16 C.

По народному календарю 5 сентября (23 августа по старому стилю) день памяти святого Луппа Солунского, бывшего слуги великомученика Димитрия Солунского. На Руси Луппа получил название Брусничник, потому что к этому дню в лесах и на болотах поспевала брусника. По зрелости ягод судили и об овсе. Если брусника наливалась соком, значит, пришло время жатвы овса и льна. Даже приговаривали: «На Лупа лен лупится».

Следили и за журавлями. Если птицы потянулись на юг, значит, зима будет ранней. Однако если клин летит низко, больших холодов не будет.