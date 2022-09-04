В Тюмени горит частный одноэтажный дом по улице Заслонова, 81 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сегодня, 4 сентября, в 11.37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по улице К. Заслонова, 81.

Пожар локализован Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, когда пожарные прибыли на место ЧП, они увидели открытое горение в доме и надворных постройках. Предварительно, общая площадь пожара – около 100 квадратных метров. Сейчас огонь локализован, 23 человека личного состава с помощью четырех единиц спецтехники работают над ликвидацией возгорания.

Фото с места ЧП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Известно, что погибших и пострадавших нет.