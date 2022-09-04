В автобусах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска не будут принимать банковские карты с контактным интерфейсом. Фото: ТТС

В автобусах Тюмени, Ялуторовске и Тобольске с завтрашнего дня, 5 сентября, не будут принимать к оплате банковские карты с контактным интерфейсом, сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной системы. Оплатить проезд можно, как обычно, банковской картой бесконтактно, телефоном, наличкой или транспортной картой.

По данным компании, «контактной» банковской карточкой проезд оплачивает меньше 3% пассажиров. К тому же, такой способ оплаты в транспорте не соответствует стандартам платежных систем и ведет к возникновению большого числа ошибок обслуживания.

Чтобы исключить ошибки и привести режим работы терминалов кондуктора с соответствие с требованиями платежных систем, обслуживание карточек по контактному интерфейсу прекратится.