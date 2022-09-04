Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2022 5:52

Под Тюменью пьяная автомобилистка решила довезти до дома такую же пьяную подругу

Женщина попалась на глаза полиции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Под Тюменью пьяная автомобилистка решила довезти до дома такую же пьяную подругу

Под Тюменью пьяная автомобилистка решила довезти до дома такую же пьяную подругу

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Окунево Бердюжского района накануне, 3 сентября, задержали 42-летнего водителя «Лада Калины». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, показания её освидетельствования на алкотестере 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам самой женщины, она пила пиво с подругой, а потом решила довезти её до дома, ведь было уже поздно.

В Армизонском района в четвертом часу ночи на ул. Карла Маркса инспекторы остановили 31-летнего пьяного водителя ВАЗ 2101. Показания алкотестера составили 0,80 мг на литр выдыхаемого воздуха, причем мужчина ехал без прав. По его словам, он пил алкоголь в баре, и знакомая попросила свозить ее за сигаретами.

На обоих водителей составили административные протоколы за пьяное вождение.