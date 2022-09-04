Под Тюменью пьяная автомобилистка решила довезти до дома такую же пьяную подругу Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Окунево Бердюжского района накануне, 3 сентября, задержали 42-летнего водителя «Лада Калины». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, показания её освидетельствования на алкотестере 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам самой женщины, она пила пиво с подругой, а потом решила довезти её до дома, ведь было уже поздно.

В Армизонском района в четвертом часу ночи на ул. Карла Маркса инспекторы остановили 31-летнего пьяного водителя ВАЗ 2101. Показания алкотестера составили 0,80 мг на литр выдыхаемого воздуха, причем мужчина ехал без прав. По его словам, он пил алкоголь в баре, и знакомая попросила свозить ее за сигаретами.

На обоих водителей составили административные протоколы за пьяное вождение.