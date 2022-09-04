Юные художницы изготовили 350 книжек-раскрасок «Голышманово цвета рассвета»

Фото: Голышмановская детская ДШИ

Воспитанники Голышмановской детской школы искусств вместе с педагогом Светланой Лебедевой изготовили 350 книжек-раскрасок «Голышманово цвета рассвета». По словам директора школы искусств Натальи Цепиловой, социальный проект выиграл грант в размере более 350 тысяч рублей Президентского фонда культурных инициатив. Почти столько же денег вложила в проект сама школа, на условиях софинансирования.

- Большая часть денег ушла на печать книжки-раскраски в тюменской типографии, на остальные приобретали наборы для художников и несколько мольбертов, - цитирует Наталью интернет-портал Megatyumen.ru.

В книжке-раскраске – 3 части (исторические объекты, государственные учреждения и места отдыха). Всего в полезной и развивающей книжке 19 иллюстраций с достопримечательностями Голышманово. Проект презентовали на педагогическом форуме в августе и передали в голышмановские школы в качестве подарка для первоклашек на День знаний.

Наталья Цепилова отмечает, что воспитанницы детской школы искусств за время участия в проекте получили практические навыки художника-иллюстратора.