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Авто5 сентября 2022 0:59

В Тюмени 5 сентября 2022 года на двенадцать часов отключат сразу пять светофоров

Это связано с плановыми работами на электросетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 5 сентября 2022 на двенадцать часов отключат сразу пять светофоров

В Тюмени 5 сентября 2022 на двенадцать часов отключат сразу пять светофоров

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 сентября 2022 года, в центре города погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Все светофоры погаснут ровно на 12 часов – с 8 утра до 20 часов вечера.

Итак, светофоры погаснут на перекрестках:

- ул. Самарцева – ул. Южная;

- ул. Харьковская – ул. Елизарова;

- ул. Харьковская – ул. Минская;

- ул. Молодежная – ул. Самарцева;

- ул. Харьковская – ул. Холодильная.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.