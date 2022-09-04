В Тюмени хирурги успешно восстановили проходимость кишечника 80-летнему жителя Екатеринбурга Фото: Татьяна Коркина

Сложные полостные и реконструктивные операции пяти пациентам от 80 до 87 лет провели в тюменском хирургическом отделении №1 Медицинского города. Из-за возраста лечить таких людей сложно, ведь врачам нужно правильно оценить возможности организма и его способностб выдержать операции и воздействие лекарств.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Евгения Франка, все пациенты – мужественные, и нацелены на борьбу с недугами. После хирургического вмешательства, которое удалось провести без значительных осложнений, все пятеро успешно восстанавливаются. Пенсионеры находились в реанимации не больше суток, потом их перевели в профильное отделение и выписали из стационара.

Как рассказал директор – главный врач Медгорода Расим Тамразов, возраст не противопоказан для операций.

- Наши пациенты проходят тщательную предоперационную подготовку, необходимые обследования у анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, кардиологов. Только после этого мы можем планировать хирургическое вмешательство, - говорит Расим.

Например, в августе 2022-го он оперировал 80-летнего жителя Екатеринбурга, чтобы восстановить проходимость кишечника и удалить ранее наложенную стому. Спустя несколько недель пациент вернулся к привычному ритму жизни.

По статистике каждый год лечение онкопатологий в Медицинском городе проходят более 300 пациентов старше 70 лет.