Финансовый консультант рассказал, как научить ребенка распоряжаться деньгами. Фото: «КП».

Разговоры о финансах с ребенком нужно начинать с самого детства. Так считает консультант Елена Степанова. По ее словам, год от года темы нужно усложнять, чтобы дети понимали: деньги не берутся из ниоткуда, их нужно зарабатывать и правильно тратить.

Когда ребенку 3-4 года, можно играть с ним в парикмахерскую или магазин, подарить кошелек. Так он освоит товарно-денежные отношения. В 5-6 лет дети уже готовы узнать о номинале банкнот и монет. Можно предложить им игру в сортировку, где нужно разложить номиналы по стопкам. Так ребенок обучится счету.

— Чтобы избежать несмолкаемого детского «купи» в магазине, можно дать ребенку деньги и предоставить право выбрать товар, подсказывая разные варианты трат. Объяснить, что отказавшись от покупки какой-то сладости, через время сможешь приобрести что-нибудь более существенное, например, игрушку, — рассказала «Тюменской области сегодня» Елена Степанова.

Уже с 14 лет ребенок может работать, параллельно изучая базовые финансовые инструменты: систему кешбэка, накопительный счет, приложения и планеры для учета. Стоит рассказать подросткам о налогах, трудовых и договорных отношениях. А вот вознаграждать деньгами за хорошую учебу или работу по дому не нужно, считает финансовый консультант:

— В учебе не должна сложиться денежная мотивация, так же и с домашними обязанностями. Этим занимаются, потому что живут вместе, являются семьей и ведут общее хозяйство. Стоит вознаграждать лишь за то, что сделано сверх обязанностей.

Когда ребенку исполнилось 16-18 лет, можно научить его ставить финансовые цели, а трудоустройство поможет определиться с будущей профессией — подросток поймет, чем хочется заниматься в жизни.