Уровень трат тюменцев вернулся к показателям февраля. Фото: «КП».

В Тюменской области за год оборот розничной торговли увеличился на 16 миллиардов рублей. Такие данные со ссылкой на Тюменьстат приводит «Вслух.ру».

Согласно статистике, в первом полугодии этого года жители потратили 231,1 миллиарда рублей, за тот же период в 2021 — 215,03 миллиарда. Расходы каждого жителя в среднем выросли с 23 тысяч до 24,8 тысячи в месяц.

Больше всего тюменцы тратили в марте — 41,9 миллиарда и в январе — 38,2 миллиарда рублей. С апреля по июнь показатель был на уровне примерно 37 миллиардов в месяц.

Большая часть расходов пришлась на непродовольственные товары, на них за полгода тюменцы потратили 120,2 миллиарда рублей. На продукты ушло чуть меньше — 110,9 миллиарда.