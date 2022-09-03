Эксперты ОМС — должны ли тюменцы платить за тест на коронавирус при госпитализации. Фото: «КП».

Всероссийский союз страховщиков по организации ОМС получает жалобы от россиян по поводу платных услуг в государственных больницах. Пациентам при плановой госпитализации предлагают за деньги сдать тест на коронавирус и отказывают в приеме, если результат положительный.

— Требование у всех пациентов теста на COVID-19 при плановой госпитализации незаконно. Тем более на платной основе, — цитирует «Тюменская линия» заместителя руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елену Третьякову.

ПЦР-тестирование на коронавирус, согласно программе государственных гарантий, проводится в трех случаях: при наличии острого простудного заболевания неясной этиологии с симптомами, не исключающими COVID-19; при наличии такой инфекции и необходимости оценить эффективность лечения; для повторной проверки результатов теста на коронавирус, сделанного в другом медучреждении.

При плановой госпитализации пациенту должны обеспечить прием врача-терапевта, бесконтактную термометрию и пульсикометрию. При наличии показаний — обзорную рентгенографию легких или КТ, а также лабораторное исследование на коронавирус.

— Для пациентов такое исследование бесплатно, — отметила Елена Третьякова.