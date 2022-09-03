На кинофестивале «Ноль Плюс» в Тюмени представят номинацию «Кинотанец». Фото: «Ноль Плюс».

В этом году международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» (Zero Plus International Film Festival) добавил в программу номинацию «Кинотанец» — впервые в истории проекта, пишет «Мегатюмень».

Авторы короткометражек в этой номинации объединили язык хореографии и кино. Получились авангардные экспериментальные ленты, в центре которых человек.

— Номинация посвящена поэзии движения и искусству киноизображения. Это сплетение двух прекрасных творческих направлений, взаимодействие, в результате которого рождается нечто новое, нечто удивительное и завораживающее. При этом «Кинотанец» больше, чем просто сумма кино и танца, это качественно другой уровень осмысления реальности, — рассказала хореограф Елена Данн.

В шорт-лист номинации попали 22 работы из 12 стран, в числе последних — Бразилия, Мексика, Испания, Франция, Турция, Швейцария и Канада. Лучшие фильмы гости фестиваля смогут увидеть осенью в онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» и офлайн.

Показы картин пройдут с модератором, им станет режиссер-документалист и автор проектов по Dance film Дина Верютина. Она также проведет мастер-класс «Знакомство с кинотанцем». Кроме того, зрители смогут увидеть хореографические спектакли известных авторов: Александра Гурвича (Екатеринбург), Владимира Голубева и Маргариты Шириновой (Челябинск, Минск), Елены Данн (Тюмень), Виктории Мясниковой (Когалым).